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Реакция на санкции

Медведев заявил о готовности ответить на санкции США‍

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Санкции в отношении России (6886)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Правительственной комиссии. 10 августа 2018Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Правительственной комиссии. 10 августа 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

Местопребывание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне, США
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Чем опасны новые санкции США против России
"И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать", — заявил премьер, отвечая на вопросы из зала.

Медведев отметил, что санкции так или иначе влияют на экономику страны, в том числе на курс валют.

Новые санкции

Новые санкции США вступят в силу 22 августа.

Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения.

Пятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

Вашингтон в роли судьи

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики Андрей Суздальцев считает, что экономическая война США с Россией станет возможна, если санкции Вашингтона поддержит Европа.

По оценке политолога, при введении санкций Вашингтон выступает в роли судьи, "который считает, что свои решения не надо обосновывать какими-либо доказательствами". Подобный подход может быть следствием общей тенденции в американской внешней политике, отметил эксперт.

Кепка с надписью Make America Great Again у здания Белого дома в Вашингтоне, США. 2 августа 2018
© REUTERS / Brian Snyder
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Суздальцев добавил, что первый пакет санкций в большей степени касается обеспечения работы нашего ВПК".

Однако второй пакет санкций, по его мнению, может существенно отразиться как на экономических, так и на политических связях.

Разыгрывается антироссийская карта

Как считает доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин, вводя новые санкции, в США думают не только об экономических последствиях.

"Речь идет, в первую очередь, о политической борьбе в самих США", — отметил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, в США активно разыгрывается антироссийская карта.

Граффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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При этом Ярулин отметил, что от санкционного давления мало кто выигрывает.

"Не приходится сомневаться в том, что санкции ударят по России — это не фатальные угрозы, но они могут затормозить решение каких-то экономических задач, сказаться и на социальном развитии страны", — подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, Россия к этому готова: правительство выводило средства, которые были вложены в американские ценные бумаги.

"Думаю, и ЕС к этим санкциям присоединится. Потому что идет необъявленная война. Но ситуация любой войны плоха для обеих сторон", — добавил он.

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