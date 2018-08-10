Медведев заявил о готовности ответить на санкции США‍

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Дальнейшее усиление санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.
Медведев отметил, что санкции так или иначе влияют на экономику страны, в том числе на курс валют.
Новые санкции
Новые санкции США вступят в силу 22 августа.
Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения.
При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".
Вашингтон в роли судьи
Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики в Высшей школе экономики Андрей Суздальцев считает, что экономическая война США с Россией станет возможна, если санкции Вашингтона поддержит Европа.
По оценке политолога, при введении санкций Вашингтон выступает в роли судьи, "который считает, что свои решения не надо обосновывать какими-либо доказательствами". Подобный подход может быть следствием общей тенденции в американской внешней политике, отметил эксперт.
Однако второй пакет санкций, по его мнению, может существенно отразиться как на экономических, так и на политических связях.
Разыгрывается антироссийская карта
Как считает доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин, вводя новые санкции, в США думают не только об экономических последствиях.
"Речь идет, в первую очередь, о политической борьбе в самих США", — отметил он в эфире радио Sputnik.
По его словам, в США активно разыгрывается антироссийская карта.
"Не приходится сомневаться в том, что санкции ударят по России — это не фатальные угрозы, но они могут затормозить решение каких-то экономических задач, сказаться и на социальном развитии страны", — подчеркнул политолог.
По мнению эксперта, Россия к этому готова: правительство выводило средства, которые были вложены в американские ценные бумаги.
"Думаю, и ЕС к этим санкциям присоединится. Потому что идет необъявленная война. Но ситуация любой войны плоха для обеих сторон", — добавил он.