МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Введением санкций против России из-за "дела Скрипалей" США окончательно превратят систему международного права в театр абсурда, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.
Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.
По словам политика, США готовы использовать любой предлог для сдерживания России и агрессивного продвижения собственных интересов. Слуцкий также назвал намерение ввести санкции против РФ из-за "дела Скрипалей" подтверждением русофобской истерии в США.
"Намерение ввести санкции по "делу Скрипалей" без каких-либо до сих пор предъявленных доказательств — очередное подтверждение оголтелой русофобской истерии. Более того, такая линия косвенно подтверждает предположения ряда экспертов о том, что Вашингтон мог быть идейным вдохновителем развязанной Лондоном антироссийской провокации из-за произошедшего в Солсбери", — отметил глава думского комитета.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.