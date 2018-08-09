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Реакция на санкции

Слуцкий: новые санкции США превратят международное право в театр абсурда

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Новые санкции США против России (307)
(обновлено: 10:39 09.08.2018)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фотоПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Введением санкций против России из-за "дела Скрипалей" США окончательно превратят систему международного права в театр абсурда, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Сенаторы перед началом заседания Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Введя санкций по делу Скрипалей, США окончательно превратят всю систему международного права в театр абсурда, обратив в пепел такие понятия, как "доказательная база" и "презумпция невиновности". К сожалению, в Соединенных Штатах остается все меньше здравых и конструктивно настроенных политиков. Мы будем продолжать работу с теми, кто пока не поддался коллективному безумию, и пытаться восстановить диалог", — заявил Слуцкий журналистам.

По словам политика, США готовы использовать любой предлог для сдерживания России и агрессивного продвижения собственных интересов. Слуцкий также назвал намерение ввести санкции против РФ из-за "дела Скрипалей" подтверждением русофобской истерии в США.

"Намерение ввести санкции по "делу Скрипалей" без каких-либо до сих пор предъявленных доказательств — очередное подтверждение оголтелой русофобской истерии. Более того, такая линия косвенно подтверждает предположения ряда экспертов о том, что Вашингтон мог быть идейным вдохновителем развязанной Лондоном антироссийской провокации из-за произошедшего в Солсбери", — отметил глава думского комитета.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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