Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новые санкции США в отношении России нивелируют позитивные тенденции, наметившиеся после встречи лидеров двух стран в Хельсинки, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

В среду администрация США объявила о введении новых санкций против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и настаивает на транспарентном расследовании инцидента.

"В политическом плане это, безусловно, приведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Все позитивные моменты, которые наметились после встречи двух президентов в Хельсинки, естественно, будут практически полностью нивелированы", — заявил эксперт.

Масштабные последствия



По оценке политолога, негативные последствия этого шага Вашингтона затронут широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а не только аспект, названный в качестве повода для введения новых санкций.

"Это крайне затруднит дальнейший диалог между Москвой и Вашингтоном, в том числе по вопросам, напрямую не связанным с этой санкционной темой", — отметил Батюк.

Вопрос конъюнктуры



Перспективу дальнейшего ужесточения санкций эксперт связывает с состоянием внутриполитической конъюнктуры США. Будет ли введен второй раунд санкций и насколько жестким он будет, зависит от желания администрации Дональда Трампа доказать политическую состоятельность и независимость президента, считает Батюк.

"Конечно, он может быть введен и может быть достаточно жестким, если этого потребует политическая конъюнктура в США. То есть если надо будет продемонстрировать, что Трамп – не слабак…, он твердо защищает интересы Америки и так далее, то американская администрация может зайти достаточно далеко", — отметил он.

Союзники не поддержат



При этом политолог не ожидает, что примеру США последуют их союзники по всему миру – как в рамках НАТО, так и за его пределами.

"Я не думаю, что здесь США здесь ждет полная поддержка даже среди союзников по НАТО. Что касается других стран, которые не входят в Североатлантический альянс, то, я думаю, единства с позицией Вашингтона будет еще меньше", — заявил Батюк.

Как заявили связи этим в посольстве России, США ввели "драконовские" санкции против России под надуманным предлогом, объяснений американская сторона не предоставила.