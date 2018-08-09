МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новые санкции США в отношении России нивелируют позитивные тенденции, наметившиеся после встречи лидеров двух стран в Хельсинки, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и настаивает на транспарентном расследовании инцидента.
"В политическом плане это, безусловно, приведет к дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. Все позитивные моменты, которые наметились после встречи двух президентов в Хельсинки, естественно, будут практически полностью нивелированы", — заявил эксперт.
Масштабные последствия
"Это крайне затруднит дальнейший диалог между Москвой и Вашингтоном, в том числе по вопросам, напрямую не связанным с этой санкционной темой", — отметил Батюк.
Вопрос конъюнктуры
Перспективу дальнейшего ужесточения санкций эксперт связывает с состоянием внутриполитической конъюнктуры США. Будет ли введен второй раунд санкций и насколько жестким он будет, зависит от желания администрации Дональда Трампа доказать политическую состоятельность и независимость президента, считает Батюк.
"Конечно, он может быть введен и может быть достаточно жестким, если этого потребует политическая конъюнктура в США. То есть если надо будет продемонстрировать, что Трамп – не слабак…, он твердо защищает интересы Америки и так далее, то американская администрация может зайти достаточно далеко", — отметил он.
Союзники не поддержат
"Я не думаю, что здесь США здесь ждет полная поддержка даже среди союзников по НАТО. Что касается других стран, которые не входят в Североатлантический альянс, то, я думаю, единства с позицией Вашингтона будет еще меньше", — заявил Батюк.
Как заявили связи этим в посольстве России, США ввели "драконовские" санкции против России под надуманным предлогом, объяснений американская сторона не предоставила.