Яровая прокомментировала "ответ" Евросоюза на Крымский мост

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала ограничения со стороны Евросоюза в отношении нескольких российских компаний, строивших мост через Керченский пролив, "санкциями за строительство благополучия".
"Санкции за строительство благополучия, следующими будут санкции за счастье. Наказание за гуманитарные действия — полный антипод тезису о самих гуманитарных ценностях, что разрушает концептуальную основу европейского права и политики цивилизованной демократии", — цитирует Яровую ее пресс-служба.
По словам политика, в учебниках по праву "будет написано о том, как деформировалось европейское право и как нравственные проекты и развитие России не были остановлены, а стали и для самой Европы наглядным примером неэффективности санкций и неправомерного давления".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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