Яровая прокомментировала "ответ" Евросоюза на Крымский мост

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала ограничения со стороны Евросоюза в отношении нескольких российских компаний, строивших мост через Керченский пролив, "санкциями за строительство благополучия".

Совет ЕС внес в список санкций в связи со строительством моста через Керченский пролив шесть российских компаний, соответствующее постановление опубликовано во вторник в официальном журнале ЕС. В приложении названы компании "Стройгазмонтаж-Мост", АО "ВАД", судостроительный завод "Залив", ПАО "Мостотрест", институт "Гипростроймост", "Стройгазмонтаж — СГМ Груп".

"Санкции за строительство благополучия, следующими будут санкции за счастье. Наказание за гуманитарные действия — полный антипод тезису о самих гуманитарных ценностях, что разрушает концептуальную основу европейского права и политики цивилизованной демократии", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По словам политика, в учебниках по праву "будет написано о том, как деформировалось европейское право и как нравственные проекты и развитие России не были остановлены, а стали и для самой Европы наглядным примером неэффективности санкций и неправомерного давления".

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".