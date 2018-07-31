В МИД назвали санкции ЕС из-за Крымского моста вмешательство в дела России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против ряда российских компаний из-за моста через Керченский пролив — очередное вмешательство во внутренние дела РФ, вводя их, запад поступает недальновидно и настраивает против себя общественное мнение в России, заявили во вторник в МИД РФ.

"Считаем прискорбным принятое Советом ЕС 30 июля решение о распространении нелегитимных односторонних рестрикций ЕС на ряд российских компаний, принимавших участие в строительстве Керченского моста. Евросоюзу явно не дает покоя сделанный крымчанами свободный выбор в пользу воссоединения с Россией. Иначе чем объяснить, что начиная с 2016 года санкционный список ЕС пополняется почти исключительно российскими гражданами и организациями, в той или иной мере причастными к успешному демократическому развитию Крыма и Севастополя в составе Российской Федерации? Глубоко символичен избранный Брюсселем повод для очередного вмешательства во внутренние дела нашей страны", — говорится в комментарии МИД, опубликованном на странице ведомства.

"На протяжении многих лет высокие официальные лица ЕС относили к числу исторических заслуг евроинтеграции то, что она помогала европейским народам "воздвигать мосты, а не стены". Досадно, что Евросоюз изменил своим же лозунгам, подвергнув критике, а затем и рестрикциям строительный проект, который в буквальном смысле зацементировал связь Крымского полуострова со своей исторической Родиной, стал памятником свободе и единству российского народа", — отметили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что "целенаправленно возводя искусственные препятствия на пути улучшения жизни крымчан в составе России, Евросоюз поступает недальновидно", и тем самым Брюссель "лишь настраивает против себя общественное мнение в нашей стране".

"Рассчитываем, что в Евросоюзе, наконец, задумаются над финансовой и имиджевой ценой потакания антироссийским капризам киевских властей. В России работает немало компаний стран-членов ЕС, в т.ч. в строительной сфере, интересы которых могут пострадать от нового санкционного витка. Исходим из того, что общим интересам России и стран ЕС отвечает прагматичная и взаимовыгодная работа, основанная на трезвом признании существующих реалий", — заявили в российском МИД.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>