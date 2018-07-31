В МИД назвали санкции ЕС из-за Крымского моста вмешательство в дела России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новые санкции Евросоюза против ряда российских компаний из-за моста через Керченский пролив — очередное вмешательство во внутренние дела РФ, вводя их, запад поступает недальновидно и настраивает против себя общественное мнение в России, заявили во вторник в МИД РФ.комментарии МИД, опубликованном на странице ведомства.
"На протяжении многих лет высокие официальные лица ЕС относили к числу исторических заслуг евроинтеграции то, что она помогала европейским народам "воздвигать мосты, а не стены". Досадно, что Евросоюз изменил своим же лозунгам, подвергнув критике, а затем и рестрикциям строительный проект, который в буквальном смысле зацементировал связь Крымского полуострова со своей исторической Родиной, стал памятником свободе и единству российского народа", — отметили в МИД РФ.
"Рассчитываем, что в Евросоюзе, наконец, задумаются над финансовой и имиджевой ценой потакания антироссийским капризам киевских властей. В России работает немало компаний стран-членов ЕС, в т.ч. в строительной сфере, интересы которых могут пострадать от нового санкционного витка. Исходим из того, что общим интересам России и стран ЕС отвечает прагматичная и взаимовыгодная работа, основанная на трезвом признании существующих реалий", — заявили в российском МИД.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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