Чижов прокомментировал поддержку Грецией антироссийских санкций

АФИНЫ, 24 июн — РИА Новости. Голосование Греции за европейские санкции против России не создает проблем в отношениях между Москвой и Афинами, заявил постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов в интервью воскресному выпуску греческой газеты "Катимерини".

Журналист спросил Чижова, не привела ли к охлаждению отношений между Грецией и Россией политика правительства Алексиса Ципраса, которое поддерживает западные санкции против России, политику Запада в энергетике и по македонскому вопросу.

"Прежде всего – только Совет Безопасности ООН имеет право вводить санкции. Таким образом, вы говорите об односторонних ограничительных мерах Запада", — уточнил Чижов.

"Что касается вашего вопроса, то мой ответ – нет, мы ни в коем случае не можем говорить об охлаждении отношений", — сказал Чижов.

Он напомнил, что несколько дней назад глава МИД Греции Никос Котзиас посетил Россию и провёл "очень хорошие переговоры" с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а до конца года ожидаются контакты на высоком уровне.

"Мы понимаем, что каждая страна ЕС ограничена, в определенной степени, в свободе своих действий. Однако мы не рассматриваем это как причину возникновения проблем в двусторонних отношениях", — сказал Чижов.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.