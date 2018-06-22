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Реакция на санкции

Санкции Киева против России или "Агония перед президентскими выборами"

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Главное за 22 июня 2018 года (9)
18:5322.06.2018
(обновлено: 19:33 22.06.2018)
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© AFP 2018 / Vasily MaximovВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фотоВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские власти объявили о новом санкционном списке, включив в него российские политические партии и руководство ЦИК, так как на фоне крайне низких рейтингов пребывают в "агонии перед грядущими президентскими выборами" и пытаются перевести проблемы внутренней повестки на поиски внешнего виноватого в кризисном положении страны, считают фигуранты нового, расширенного санкционного списка.

Алексей Журавлев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В партии "Родина" прокомментировали санкции Киева против российских партий
Ранее Украина внесла в расширенный санкционный список семь политических партий РФ, в него попали "Единая Россия", ЛДПР, "Родина", Демократическая партия России, Аграрная партия России, КПРФ и "Патриоты России". Согласно документу, у партий должны быть заблокированы активы на территории Украины, запрещен вывод капиталов за пределы страны, приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств, а также прекращена выдача разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей. Также вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам. Кроме того, под санкции Украины попала Центральная избирательная комиссия РФ во главе с Эллой Памфиловой. Всего санкционный список увеличился на 30 российских юридических лиц.

Попавшим под санкции запрещен вывод капиталов за пределы страны, приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств, а также прекращена выдача разрешений, лицензий на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей. Также вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.

Прицел на "внутреннее потребление"

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архвное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме назвали санкции Киева против российских партий абсурдными
Одной из основных причин расширения санкционного списка его новые "представители" связывают с предстоящими политическими событиями на Украине. Такого же мнения придерживается и глава международного комитета Совфеда Константин Косачев (его правительство США ранее включило в свои санкционные списки), по словам которого санкции введены "с прицелом на собственные выборы и в продолжение линии на поиск внешнего виноватого в нынешних проблемах страны".

В "Единой России" солидарны с этой точкой зрения. Ее высказал и замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко, добавив, что украинский лидер, у которого "крайне низкий рейтинг", пытается перед выборами "максимально минимизировать возможные контакты граждан Украины с общественными организациями России". Парламентарий считает, что это позволило бы "зачистить" политическое пространство, "чтобы сохранить себя у власти".

Первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Адальби Шхагошев к этому добавил, что решение принято, "чтобы повлиять на элиты, на людей". Он не исключил и давления со стороны националистов.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Санкции Киева не создадут проблем для российских партий, заявил Косачев
В пресс-службе ЛДПР также предположили, что новые киевские санкции связаны с выборами в 2019 году, а потому назвать их можно только популистскими. "Степень влияния Украины на Россию несоизмеримо меньше, чем Европы или США. Это даже укусом комара не назовешь. Так что новые санкции Киева, похоже, больше ориентированы на внутреннее потребление, там скоро выборы и нужно поддерживать уровень русофобской истерики на высоком уровне", — сообщили в пресс-службе.

Руководство партии "Родина", также попавшей в список, отреагировало аналогично. Председатель партии Алексей Журавлев назвал решение украинского президента "агонией перед грядущими выборами" на фоне крайне низкого рейтинга действующего главы государства.

Удивительное дело

Основатель Демократической партии России (ДПР), попавшей наряду с еще шестью российскими партиями под украинские санкции, Андрей Богданов был удивлен критериями отбора "кандидатов" в этот список.

По его словам, абсолютно не понятен критерий, которым руководствовался Киев, учитывая, что в выборах в Крыму участвовало 14 политических партий, в Госдуму представляют четыре политических организации, при чем одна из них – "Справедливая Россия" в санкционный список не попала. "Очень странно это все выглядит", — сказал основатель ДПР.

Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Патриоты России" прокомментировали новые санкции Киева против партий
Политик отметил, что на деятельности ДПР это ограничение никак не скажется, тем более, что по российскому закону партиям запрещено иностранное финансирование. "У нас даже кандидаты в депутаты подают справки, что у них нет за рубежом активов, счетов; тем более, у партии их нет. Поэтому в этом плане никаким образом ничего не затронет, просто сам факт странен", — удивился Богданов.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев также напомнил про положение российского закона касательно деятельности политических партий и назвал бредом и маразмом решение украинских властей. Он также добавил, что поэтому ЛДПР не имеет ни представительства, ни счета, ни собственности, ничего дальше государственной границы Российской Федерации.

Не нашел логики в санкциях против российских партий и глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. "Ну, какие там активы у КПРФ есть? Активы — это люди, сторонники, это те, кто действительно хотят изменений на Украине к лучшему. Вот это и есть активы", — сказал политик.

Почетный список

Жилые кварталы в Алуште. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму посоветовали украинским властям уйти в отставку после новых санкций
Зампред "Патриотов России" Надежда Корнеева заявила, что попадание в этот список вызывает гордость и доказывает, что партия идет по правильному пути в защите российских интересов.

"Если на Украине заметили, что для "Патриотов России" главное это национальные интересы нашей Родины, то мы этим можем только гордиться", — отметила она. "Тем более, что уже в 2014 году мы пришли в Крым, мы участвовали в выборах… наше региональное отделение работает в Крыму, чем мы тоже очень гордимся, там настоящие патриоты", — добавила Корнеева.

Председатель Аграрной партии России Ольга Башмачникова убеждена, что украинские санкции в отношении партии рассчитаны на пропагандистский эффект и связаны, в частности, с ограничениями поставок продукции из этой страны в РФ, они никак не скажутся на текущей работе.

Она отметила, что санкции против Аграрной партии "вольно или невольно привлекают внимание к аграрной тематике". "Нас это только радует", — добавила политик.

Без реальных последствий для ЦИК

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Замглавы ЦИК о санкциях Украины: последствий не будет и быть не может
В российском ЦИКе заверили, что ограничения не отразятся ни на работе Центризбиркома в целом, ни на жизни включенных в него лиц.

Так, секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что это решение Киева не повлияет на деятельность комиссии. "Я, конечно, сожалею о том, что у нас такие плохие отношения с Украиной. Никаким образом это не повлияет ни на мою жизнь, ни на работу. Я не предполагала выезжать на Украину", — отметила Гришина в ответ на просьбу рассказать о возможных последствиях для нее самой.

По словам зампреда комиссии Булаева, никаких реальных последствий ни для кого из внесенных в этот список не будет и быть не может. Он добавил, что не имеет никаких активов или каких-либо иных финансовых инструментов ни в Украине, ни в любой другой стране мира. "Рассматриваю это как обычное очередное русофобское проявление господина Порошенко. Смысл его непонятен, никаких реальных последствий ни для кого из внесенных в этот список не будет и быть не может", — сказал собеседник агентства.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Коста-Рика
Матч идёт
2
Нигерия
0
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22 июня 21:00
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