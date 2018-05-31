В Госдуме поддержали предложение взыскивать ущерб за исполнение санкций

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Предложение "Деловой России" о взыскании ущерба с лиц, исполняющих санкции Запада, является компромиссным и направлено на отстаивание интересов российских предпринимателей, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Ранее "Деловая Россия" предложила внести в Гражданский кодекс поправки, позволяющие гражданам и структурам требовать возмещения ущерба у лиц, исполняющих санкции Запада против России. Соответствующее письмо от главы организации Алексея Репика председателю Госдумы Вячеславу Володину поступило в распоряжение РИА Новости.

"Предложение Репика я поддерживаю, потому что это определенный выход из ситуации, он компромиссный. Это было бы хорошо, если бы удалось эти предложения реализовать в законе", — сказал Емельянов РИА Новости.

Он пояснил, что сама организация не может внести в Государственную думу этот законопроект согласно законодательству. Законотворческие инициативы могут поступать от отдельных депутатов, членов Совета Федерации, правительства либо субъектов РФ. "Я, если коллеги сочтут нужным, готов их внести", — сказал депутат.

"Очень хорошее предложение. Наконец-таки появилась хоть одна организация бизнеса в России, которая отстаивает интересы национальных предпринимателей, компаний, которые пострадали от введения американских санкций", — подчеркнул парламентарий.

Госдума ранее перенесла второе чтение законопроекта о наказании за исполнение санкций Запада в России для дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как работающего в России иностранного бизнеса, так и российского. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (ЕР) заявил РИА Новости, что депутаты, скорее всего, пойдут навстречу бизнесу по законопроекту о соблюдении санкций, однако не уточнил детали возможного компромисса.