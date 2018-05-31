"Деловая Россия" предложила взыскивать ущерб за исполнение санкций Запада

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. "Деловая Россия" предлагает внести в Гражданский кодекс поправки, позволяющие гражданам и структурам требовать возмещения ущерба у лиц, исполняющих санкции Запада против России, об этом говорится в письме главы организации Алексея Репика председателю Госдумы Вячеславу Володину, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Госдума ранее перенесла второе чтение законопроекта о наказании за исполнение санкций Запада для дополнительных консультаций. Принятая в первом чтении версия предусматривает уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории России: лишение свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей.

В письме Репика говорится, что данный подход неочевиден, так как будет способствовать созданию необоснованной нагрузки на суды и правоохранительные органы, а также несет коррупционные риски, "поскольку в предлагаемой к принятию норме понятие действия или бездействия в целях исполнения решения иностранного государства размыто и может трактоваться исходя из прямой или косвенной заинтересованности соответствующих лиц, в том числе в целях оказания давления на бизнес-структуры".

Поправки в ГК

В своем письме глава "Деловой России" предлагает предусмотреть в Гражданском кодексе положение, "прямо закрепляющее возможность для российских физических и юридических лиц, чьи права и законные интересы нарушены в результате действий (бездействия) третьих лиц, исполняющих зарубежные санкционные решения, требовать возмещения нанесенного им вреда, в том числе и морального".

По мнению Репика, целесообразно определить в федеральном законодательстве и то, что действия или бездействие в целях исполнения зарубежных санкций "может нанести вред правам и законным интересам неопределенного круга лиц, в результате чего органы прокуратуры РФ получат дополнительные полномочия, позволяющие им принимать участие в защите страны, ее граждан и организаций от недружественных действий иностранных государств".

"Вместе с тем, представляется обоснованным предлагаемое законопроектом "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" изменение, предусматривающее ответственность за совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению зарубежных санкций, в том числе посредством предоставления соответствующих рекомендаций и передачи сведений", — отметил Репик.

Реакция бизнеса

В среду глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что бизнес необходимо выводить за рамки закона об ответственности за исполнение западных санкций, и призвал продолжить дискуссию по этому вопросу. Он также сообщил, что ассоциация "Россия" предложит Госдуме вывести из-под действия законопроекта финансовый сектор.

В середине мая глава ВТБ Андрей Костин, находящийся под американскими санкциями, заявил, что резолюция о недопустимости принятия данного законопроекта в текущем виде была принята единогласно членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава ВТБ также отметил, что бизнесмены просят осторожно подходить к поправкам в закон перед его принятием.