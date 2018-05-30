Госдума доработает проект против исполнения санкций за весеннюю сессию

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Госдуме надеются завершить работу над проектом об ответственности за исполнение санкций в весеннюю сессию, заявил в среду спикер ГД Вячеслав Володин.

"Мы намерены закончить работу над этим законопроектом однозначно в весеннюю сессию. Может быть, получится и в течение июня пройти весь этот этап работы", — сообщил Володин журналистам, говоря о проекте об ответственности за исполнение санкций против РФ.

Володин также сообщил, что Совет ГД по законотворчеству, скорее всего, будет во второй половине июня.

"Внесен (проект об административной ответственности за исполнение санкций) будет, скорее всего, в июне… Что касается административной ответственности и вопросов, связанных с этой нормой, она может быть начата рассматриваться ещё в весеннюю сессию, но однозначно, если речь идёт о принятии этой нормы, это будет уже осень", — также сообщил спикер Госдумы, отвечая на вопрос о том, когда будет внесен в ГД соответствующий проект поправок в КоАП.