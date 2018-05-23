Глава ВТБ рассказал о проблемах в работе из-за санкций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Внешнее давление на экономику России и санкции создают дискомфорт в работе ВТБ, для защиты интересов клиентов банк вносит в свою работу коррективы, заявил на годовом собрании акционеров глава банка Андрей Костин.

"Безусловно, внешнее давление на экономику России, о котором вы хорошо знаете нашу жизнь не упрощает. В условиях жесткого санкционного прессинга, руководствуясь необходимостью максимально защитить интересы клиентов и акционеров, банк вносит коррективы в свою работу… Не буду скрывать, санкции, безусловно, создают определенный дискомфорт, в том числе и персональные санкции в отношении меня лично", — сказал Костин.

Он отметил, что несмотря на санкции, международные операции группы ВТБ проходят в "полном соответствии с правилами и регуляторными требованиями", а работа с клиентами группы проходит в обычном режиме.

"Со своей стороны сделаем все, чтобы любые возможные изменения оставались для них (клиентов) комфортными и безболезненными. Позвольте заверить вас, что усилиями правительства, Центробанка, крупнейших коммерческих банков сегодня созданы все условия для обеспечения стабильной и безопасной работы финансовой системы России", — подчеркнул Костин.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список, в частности, попал и глава ВТБ. Сам банк находится под санкциями с 2014 года.