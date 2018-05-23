Госдума обсудит с правительством проект о наказании за соблюдение санкций

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Госдума проведёт консультации по проекту об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций в РФ с правительством и министерствами, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Совет Госдумы по законотворчеству в среду обсуждает с экспертами предложения по доработке ко второму чтению законопроекта об ответственности за исполнение санкций стран Запада на территории РФ.

"От варианта закона, который вызывал критические нарекания у многих представителей делового сообщества, вышли на законопроект, который одобрили те, кто представлял деловые организации, институты гражданского общества, экспертные круги, поэтому нам необходимо следовать уже достигнутым стандартам, а это значит, что поправки в Уголовный кодекс мы должны обсудить с вами. И уже по итогам этих обсуждений мы проведем консультации с правительством, с министерствами", — заявил Володин на Совете.

Председатель Госдумы предложил еще раз встретиться уже после обсуждения с правительством, чтобы обсудить итоговый вариант законопроекта. "Есть предложение встретиться – обсудить итоговый вариант, который мы будем выносить для рассмотрения во втором чтении. Время у нас, с одной стороны есть, с другой стороны, хотелось бы, чтобы эти консультации провели, не откладывая в долгий ящик", — сказал Володин.