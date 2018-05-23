В Госдуме назвали сроки изменения проекта о наказании за исполнение санкций

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Обновленная редакция проекта об ответственности за исполнение санкций будет представлена через неделю после консультаций с правительством и представителями бизнеса на Совете по законотворчеству, сообщил журналистам зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

В среду Совет Госдумы по законотворчеству обсудил с представителями делового сообщества поправки к законопроекту об ответственности за исполнение санкций США на территории РФ.

"Мы рассчитываем, что обновлённая редакция будет готова на следующей неделе. Будут проведены консультации с правительством. Перед тем, как законопроект поступит во втором чтении, председатель Государственной Думы намерен собрать ещё раз в этом же составе совет по законотворчеству и представить уже обновлённую редакцию", — сказал Исаев.

Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

Госдума в четверг перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций. В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии продолжат работу над законопроектом, рассмотрев все предложения деловых и экспертных кругов.