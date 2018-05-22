Эксперты рассказали о рисках закона о контрсанкциях

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Закон о контрсанкциях не окажет существенного влияния на страны Запада, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Они обратили внимание на возможные риски для России при реализации его норм.

Во вторник Госдума приняла закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Документ, инициированный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

Ранее председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия отменит контрсанкции в том случае, если Запад полностью откажется от нелегитимной политики антироссийских санкций. По ее словам, реализация российского закона о контрсанкциях будет иметь негативные последствия для целого ряда отраслей экономики США.

"Мягкие" меры

Эксперты отметили, что принятый закон о контрсанкциях вряд ли окажет значительное влияние на страны Запада.

"Безусловно, нельзя сказать, что такого рода меры смогут вразумить администрацию США и повлиять на изменение политики, проводимой ими в последнее время. Товарооборот между США и Россией не является критическим для обеих сторон: мы не находимся в списке ключевых торговых партнеров, но стоит отметить важность поставляемых видов товаров и услуг друг другу", — сказала доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Риски

Аналогичного мнения и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Принят только самый "мягкий" из двух законопроектов — о контрсанкциях. Второй — об уголовной ответственности за исполнение санкций и за способствование введению санкций — пока отложен до лучших времён из-за жесткого противодействия со стороны бизнес-сообщества", — обратил внимание он.

Аналитики обратили внимание на зависимость России от западных технологий.

По словам Новиковой, властям РФ необходимо снижать технологическую зависимость от зарубежных стран. "Наша технологическая зависимость от развитых стран настолько высока, что на сегодняшний день нашим ответом может быть только хорошо продуманная ускоренная стратегия по индустриализации нового типа в экономике страны. Но это требует больших усилий и высокой сплоченности всего населения и управленческого аппарата страны", — отметила она.

Поддержал эту точку зрения и аналитик трейдинговой платформы eToro Михаил Мащенко. "У России уже есть опыт ввода схожих санкций в отношении европейской сельхозпродукции. … При этом отечественные производители получили некое преимущество в конкурентной борьбе, в том числе, и за счет выгодного на тот момент валютного курса, однако, со временем положительный эффект практически сошел на нет", — напомнил он.

Эксперт считает, что сейчас стоит готовиться к "витку удорожания продукции". "Ведь ритейлерам придется повышать стоимость продукции из-за увеличения торговых издержек. … О каких-то существенных потерях для американских компаний речи не идет", — добавил он.

Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин отметил, что контрсанкции могут нанести некоторый вред российской экономике. "В законе прямо упоминаются США (размер экономики — 24% от мирового ВВП), что более чем в 10 раз больше доли РФ (1,8% мирового ВВП). Таким образом, любые контрсанкции нанесут существенный вред российской экономике. … Сейчас предсказать развитие ситуации невозможно из-за очень пространных формулировок в законе", — заметил он.

Осадчий полагает, что закон может привести к "дальнейшей экспансии санкций".

"Также применение этого закона может способствовать повышению инфляции из-за ограничений на импорт. Этот закон может стать преддверием к выходу России из ВТО…. Удар может быть нанесён по российским компаниям, если производимую ими продукцию будет запрещено экспортировать в те или страны", — считает он.

Закон о контрсанкциях

Он добавил, что законопроект о наказании за исполнение санкций может также навредить российской экономике. "Жесткий" законопроект может не только существенно испортить … инвестиционный климат России, но и привести к исходу иностранного бизнеса из России, к снижению роста ВВП и даже к возобновлению кризиса. … Будем надеяться, что этот законопроект будет "положен под сукно", — отметил Осадчий.

По закону о контрсанкциях, правительству по решению президента предоставляется право вводить различные меры, но они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах, а также в отношении ввозимых гражданами товаров для личного пользования.

Закон допускает прекращение или приостановление международного сотрудничества в отраслях в соответствии с решением президента, введение запрета или ограничений на ввоз или вывоз продукции и сырья, участие в госзакупках и закупках госкорпораций и других юрлиц, участие в приватизации государственного и муниципального имущества, организации и проведении от имени РФ приватизационных сделок. Перечни продукции и сырья, ввоз или вывоз которых будет запрещен или ограничен, а также запрещенных работ и услуг определит правительство.

В то же время закон разрешает вводить и иные меры в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку.

Рассмотрение во втором чтении законопроекта об ответственности за исполнение западных санкций в РФ Госдума перенесла ранее для проведения дополнительных консультаций. Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против РФ, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.