Дума продолжит работу над проектом об ответственности за исполнение санкций

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Госдума продолжит работу над законопроектом об ответственности за исполнение санкций США на территории РФ, рассмотрев все предложения деловых и экспертных кругов, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в понедельник журналистам.

"Что касается законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс, где речь идет об ответственности за исполнении санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, а также недружественных действий со стороны других государств, мы продолжаем работу над этим законопроектом. У нас в среду состоится заседание совета по законотворчеству. На это заседание мы пригласили представителей деловых объединений и экспертных кругов", — сказал Володин.

Он сообщил, что в Госдуму поступило много различных идей по совершенствованию законопроекта. "Мы их все будем обсуждать, после чего примем решение о дальнейшем графике рассмотрения этого законопроекта", — добавил Володин.

Госдума в четверг перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций. Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей.

Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.