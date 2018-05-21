Депутат раскритиковал призыв британских парламентариев ужесточить санкции

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Предложение комитета парламента Великобритании ужесточить санкции — это сигнал для российских чиновников и бизнеса, что Британия не является тихой гаванью для российских капиталов, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Международный комитет палаты общин британского парламента опубликовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство Великобритании, ввести санкции против большего числа лиц, связанных властными структурами РФ, а также нарушающих права человека, и ужесточить их. Комитет также призвал правительство ввести санкции против госдолга РФ, подчеркивая, что любые меры должны приниматься совместно с ЕС, США и другими международными партнерами.

"Думаю, что, прежде всего, это такой чисто пропагандистский ход. В любом случае это сигнал, в том числе и для российских чиновников, и для российского бизнеса, что Англия не является тихой гаванью для российских капиталов. И, очевидно, надо делать выводы, исходя из этого, принимая решения, где честно или нечестно нажитые капиталы размещать", — заявил РИА Новости Аксаков.

При этом он заметил, что "все больше такого рода лиц понимают, что сейчас лучше в России вкладывать", но при этом надо работать в соответствии с законодательством, честно и прозрачно. "Это выгоднее, чем действовать вразрез с законом, выводить капиталы и рассчитывать, что таким образом можно будет уйти от ответственности. Не получится, скорее всего", — полагает депутат.

Он уверен, что все больше и больше будет оказываться давления на этих лиц, они все время будут находиться под такого рода прессингом со стороны иностранных государств. "В любой момент по ним может быть принято решение о конфискации имущества, капиталов и так далее", — допускает Аксаков.

"Что касается нашего госдолга, сомневаюсь, что англичане могут такое решение принять, по замораживанию долга или еще что-нибудь. Но это тоже надо иметь в виду, принимая решение о размещении наших международных резервов, что недружественные страны, по крайней мере, имеют в руках такой рычаг", — резюмировал глава комитета по финрынку.