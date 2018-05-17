Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о контрсанкциях

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции Запада. По сравнению с предыдущей редакцией документ серьезно доработали.

Третье, заключительное, чтение запланировано на 22 мая.

Поправки к законопроекту

Инициаторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций.

Документ внесли в нижнюю палату парламента после того, как в начале апреля США анонсировали очередной список ограничительных мер против России. Под санкции тогда попали 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

Законопроект допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные шаги США и других стран.

В первоначальной редакции правительству предлагалось ввести 16 ответных мер. В их числе запрет или ограничение на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов из некоторых стран; запрет или ограничение на вывоз редкоземельных металлов, а также приостановка сотрудничества по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Кроме того, проект предусматривал препятствия для работы российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала.

Однако сразу несколько профильных комитетов, а также бизнес-сообщество и общественные организации выступили за корректировку документа.

Таким образом, ко второму чтению мер осталось шесть. Из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.

Кроме того, новая редакция защитила интересы российского бизнеса.

При этом законопроект разрешает вводить и иные меры — "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Эффект бумеранга

Как отметила накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, реализация российского закона о контрсанкциях будет иметь негативные последствия для целого ряда отраслей экономики США.

"Жизнь показывает, что, как правило, "зеркальные" меры являются наиболее ощутимыми и действенными. Срабатывает эффект бумеранга. Закон о контрсанкциях в отношении США, который вскоре выйдет из стен Государственной Думы, решения, которые примет на его основе правительство, несомненно, дадут такой эффект", — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.

Ответ на экономическую войну

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев ранее заявил , что этот законопроект, а также проект закона об ответственности за соблюдение западных санкций в России — ответ на экономическую войну, которую ведут страны Запада против Москвы в попытках "наказать ее за нежелание быть служанкой в мире, где правит один хозяин".

По его словам, именно это, а не события в Крыму и на Донбассе стали причиной введения ограничений.

Исаев назвал ложью заявления о том, что санкции внедряют ради соблюдения норм демократии против отдельных чиновников и бизнесменов.

"Ситуация в алюминиевой промышленности, где под угрозой оказалась работа предприятий, на которых работают десятки тысяч людей, многие из этих предприятий являются градообразующими в моногородах и от их работы зависит жизнь населенных пунктов. Это все наглядно показывает: это война именно против народов России ", — заключил депутат.