Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции Запада.

Из документа исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

После первого чтения проект предусматривал препятствия для работы российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала. Это ставило под угрозу возможность участия в государственных и муниципальных закупках и в приватизации.

Новая редакция защитила интересы российского бизнеса.

Третье чтение запланировано на 22 мая.

О проекте и поправках



Инициаторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций. Идею поддерживают большинство депутатов.

Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные шаги США и других стран.

Уточняется, что меры могут применяться в отношении стран, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть.

При этом, законопроект разрешает вводить и иные меры — "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.