МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов раскритиковал законопроект об ответственности за соблюдение на территории России западных санкций и отметил, что "при произвольном правоприменении" каждый россиянин может стать фигурантом уголовного дела, сообщается на сайте ведомства.
Глава СПЧ привел в пример своих коллег, которые доставляли в Донбасс гуманитарную помощь, и напомнил, что военные действия на его территории стали одной из причин введения санкций против России.
"Членов совета тоже нужно наказать в таком случае. Мы вполне умышленно ехали на Донбасс, чтобы везти туда кровь и медикаменты", — приводятся на сайте слова Федотова.
В начале апреля США ввели новые санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. В частности, в санкционный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.