МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов раскритиковал законопроект об ответственности за соблюдение на территории России западных санкций и отметил, что "при произвольном правоприменении" каждый россиянин может стать фигурантом уголовного дела, сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов резко раскритиковал принятие депутатами Госдумы в первом чтении законопроекта о поправках в Уголовный кодекс, согласно которым вводится наказание за помощь другим странам в разработке антироссийских санкций и исполнении этих ограничительных мер на территории России", — говорится в сообщении.

Глава СПЧ привел в пример своих коллег, которые доставляли в Донбасс гуманитарную помощь, и напомнил, что военные действия на его территории стали одной из причин введения санкций против России.

"Членов совета тоже нужно наказать в таком случае. Мы вполне умышленно ехали на Донбасс, чтобы везти туда кровь и медикаменты", — приводятся на сайте слова Федотова.

Комитет ГД по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций. Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

В начале апреля США ввели новые санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. В частности, в санкционный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.