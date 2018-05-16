Комитет ГД поддержал проект об ответственности за исполнение санкций США

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект закона об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций.

Как сообщил на заседании член комитета Виктор Пинский, ко второму чтению было предложено шесть поправок, все они были отклонены.

Проект закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предусматривает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.