Совфед поддержит закон о контрсанкциях, заявила Матвиенко

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Совет Федерации, безусловно, поддержит закон о контрсанкциях, который является первым российским законом "такого масштаба и силы", заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Не думаю, что преувеличу, если скажу, что в области контрсанкций — это, пожалуй, первый наш закон такого масштаба и силы. Безусловно, Совет Федерации поддержит его", — сказала она.

Матвиенко напомнила, что в окончательную редакцию первого чтения законопроекта о контрсанкциях вошли предложения комитетов Совфеда.

"Мы продолжим совместную работу с депутатами Госдумы в рамках подготовки законопроекта ко второму и третьему чтению — так, чтобы к моменту принятия закона и его поступления в Совет Федерации у сенаторов не осталось к нему вопросов", — отметила спикер.

По ее словам, такая же работа будет проведена по законопроекту о введении административной и уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на действия США и других стран. Второе чтение запланировано на 17 мая. Законопроекты, внесенные группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, дают право правительству по решению президента вводить контрсанкции в ответ на недружественные действия США и других стран против России и вводят уголовную ответственность за применение западных санкций на территории РФ. Оба документа в понедельник были приняты Госдумой в первом чтении.

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