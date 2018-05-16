Чубайс прокомментировал проект об ответственности за исполнение санкций США

НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил журналистам, что "не понимает предмета" в рассматриваемом законе об ответственности за исполнение в России антироссийских санкций, в то же время закон об ответных санкциях он поддерживает.

Проект закона об ответственности за исполнение антироссийских санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предполагает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

"Там есть закон собственно об ответных санкциях, а есть закон об ответственности. Закон об ответственности я комментировать не готов — не понимаю предмета вообще", — сказал Чубайс журналистам в кулуарах Сибирского транспортного форума.

Чубайс отметил, что закон об ответных санкциях построен так, что разрешает правительству вводить ограничения, а правительство в рабочем режиме решает, что вводить, а что нет, и это правильно.

"На санкции надо отвечать. Это разумный и адекватный подход, но важно не попадать в принцип "назло бабушке отморозим уши". Сначала было ровно это", — добавил он.

Законопроекты, внесенные группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, дают право правительству по решению президента вводить контрсанкции в ответ на недружественные действия США и других стран против России и вводят уголовную ответственность за применение западных санкций на территории РФ. Оба документа во вторник были приняты Госдумой в первом чтении. Второе чтение запланировано на 17 мая.