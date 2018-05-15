Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах России на санкции США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.

Второе чтение запланировано на 17 мая.

О проекте

Инициаторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы всех фракций. Идею поддерживают большинство депутатов.

Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.

В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. В их числе – запрет или ограничение на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов из некоторых стран; запрет или ограничение на вывоз редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Сразу несколько профильных комитетов, а также бизнес-сообщество и общественные организации настаивали на доработке проекта. На заседании совета по законотворчеству было принято решение внести изменения в документ.

Обсуждение и корректировки

Перечень мер планируется сократить с 16 до шести.

Ко второму чтению из проекта должны исключить упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг и расширить полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц.

Запреты и ограничения станут возможны в сфере международного сотрудничества, импорта и экспорта продукции и сырья, в сфере приватизации, в области госзакупок и закупок госкорпораций и других юрлиц.

Кроме того, контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства. На этом особенно настаивали общественники.

Также планируется поддерживать отрасли, предприятия и моногорода, страдающие от западных санкций. Правительству рекомендуют учесть это при подготовке проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Антироссийские санкции

Законопроект о контрсанкциях стал ответом Москвы на новые ограничения со стороны Вашингтона.

США и некоторые другие западные страны не первый год ведут санкционную политику в отношении России. В первую очередь это связано с украинским кризисом.

Последний раз Вашингтон расширил ограничительные меры против Москвы в начале апреля. В перечень вошли 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

В США происходящее назвали "сигналом для России" и уточнили, что это не связано с конкретными событиями. Причиной послужили "продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".