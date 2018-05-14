МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты об ответных мерах России на санкции США и уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций в РФ, заявил в понедельник журналистам председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Нижняя палата рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах России на санкции США и проект об уголовной ответственности за соблюдение в РФ западных санкций, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей.

"Нам крайне важно защитить нашу экономику. Нам важно, чтобы национальное законодательство выполнялось в нашей стране, потому что речь идёт о действиях недружественных со стороны Соединённых Штатов Америки и других государств. И, конечно, мы должны этому противостоять. За каждым предприятием десятки тысяч, а иногда и миллионы людей, их семьи, рабочие места. Это безопасность нашей страны. Поэтому у всех есть понимание — законопроекты должны быть рассмотрены в приоритетном порядке", — сказал Володин.

Он также выразил надежду, что законопроект поддержат все фракции нижней палаты парламента.

Законопроект об ответе на санкции США и других стран внесен председателем Госдумы и главами всех думских фракций, к которым впоследствии присоединилась большая часть депутатов. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.