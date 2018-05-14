Силуанов отказался назвать сумму, выделенную компаниям Вексельберга

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские власти оказали поддержку компаниям Виктора Вексельберга, сообщил журналистам и.о. министра финансов Антон Силуанов, отказавшись рассказать подробности.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.