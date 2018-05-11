В Госдуме объяснили, кому грозит уголовное наказание за соблюдение санкций

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Уголовной ответственности за исполнение санкции против РФ на территории России будут подвергаться физические лица, для воздействия на юридические лица будет внесен отдельный законопроект об административной ответственности, предусматривающий штрафы, сообщил РИА Новости зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Позже первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России, его могут принять до конца весенней сессии.

В пятницу источник в Госдуме сообщил, что законопроект об ответственности за соблюдение санкций против РФ предусматривает наказание для граждан РФ, которые способствуют введению санкций против России, в виде лишения свободы до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей. При этом за способствование введения санкций предлагается ввести наказание в виде лишения свободы до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

"Это не для юридических лиц, а для физических. К уголовной ответственности нельзя привлечь банк. Мы же не можем посадить в тюрьму банк или компанию. И каждый человек будет знать, что если он принял такое решение для того, чтобы соблюсти американские санкции, он подпадет под уголовную ответственность", — сказал Исаев.

Так, например, по его словам, если банк откажет гражданину РФ, попавшему под санкции, в открытии счета, или наоборот, потребует от него этот счет закрыть, то должностное лицо в данном случае должно нести ответственность.

"Одно предприятие с другим имеет долгосрочный договор. И этот договор расторгается, потому что это предприятие боится связываться с тем, кто подвергся санкциям. И это происходит на территории России, в российской юрисдикции. Получается, что они не исполняют российские законы, но исполняют законы другого государства, направленные против Российской Федерации. Вот это конкретно будет подпадать под действие этого закона", — пояснил Исаев.

Он также подчеркнул, что касаться это будет тех банков или организаций, которые действуют на территории Российской Федерации. "Но данная норма действует в отношении граждан России, потому что именно они в данном случае своими действиями фактически изменяют своему отечеству", — сказал парламентарий.

"Мы внесем отдельный закон об административной ответственности. Компании будут штрафоваться за такие действия. А уголовной ответственности подвергаются люди", — добавил он.