МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Госдума планирует рассмотреть законопроект об ответственности за соблюдение санкций против России в первом чтении 17 мая, во втором — 22 мая, в третьем — 24 мая, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сейчас мы формируем предложения по графику обсуждения, которые будем рассматривать на Совете Думы в понедельник. Учитывая, что есть положительные отзывы правительства и Верховного суда, планируем рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ до конца мая, соблюдая регламентные требования. Предполагаем, что первое чтение законопроекта состоится 17 мая, второе — 22 мая, третье — 24 мая. Законопроект мы фактически будем рассматривать синхронно с законопроектом об ответных мерах на американские санкции", — сказал Володин журналистам.

Спикер Госдумы уточнил, что 22 мая также планируется рассмотреть законопроект об ответных мерах на действия США и других стран во втором чтении, а 24 мая – в третьем.

Как ранее сообщил Володин, законопроект об уголовной ответственности для физических лиц за исполнение в России санкций США планируется внести в Госдуму 14 мая.