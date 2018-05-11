Матвиенко стала соавтором закона об ответственности за исполнение санкций

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко стала одним из соавторов законопроекта об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Совета Федерации.

"Валентина Ивановна подписала законопроект, стала одним из его авторов", — сказал собеседник агентства.

В то же время источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что соавторами инициативы также являются спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава фракции ЕР Сергей Неверов, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников, первый вице-спикер ГД от ЕР Александр Жуков и первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.