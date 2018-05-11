В комитете Госдумы рассказали о возможных нормах закона о контрсанкциях

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству считает, что в законе об ответных мерах на санкции США и других стран не следует конкретизировать перечень сфер, которые могут попасть под возможные контрсанкции, заявил глава комитета Сергей Жигарев.
"Наш комитет… считает, что конкретизировать таким образом все нормы закона было бы не очень правильно, потому что (мы уйдем) в бесконечную конкретизацию и в увеличение всего этого перечня, попадающего под возможные контрсанкции. Мы считаем, что от конкретизации нужно уйти, а дать возможность применять правительству РФ в ответ на меры более широкий перечень", — сказал Жигарев журналистам в пятницу.
Депутат так сообщил, что за время работы над законопроектов в Госдуму поступило более 80 предложений и замечаний от парламентариев, из аппарата СБ, представителей министерств и ведомств РФ, а также более 130 обращений от россиян.
Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.