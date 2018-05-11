В комитете Госдумы рассказали о возможных нормах закона о контрсанкциях

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству считает, что в законе об ответных мерах на санкции США и других стран не следует конкретизировать перечень сфер, которые могут попасть под возможные контрсанкции, заявил глава комитета Сергей Жигарев.

В пятницу в Госдуме проходит заседание Совета по законотворчеству при председателе Госдумы, посвященное законопроекту "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств".

"Наш комитет… считает, что конкретизировать таким образом все нормы закона было бы не очень правильно, потому что (мы уйдем) в бесконечную конкретизацию и в увеличение всего этого перечня, попадающего под возможные контрсанкции. Мы считаем, что от конкретизации нужно уйти, а дать возможность применять правительству РФ в ответ на меры более широкий перечень", — сказал Жигарев журналистам в пятницу.

Депутат так сообщил, что за время работы над законопроектов в Госдуму поступило более 80 предложений и замечаний от парламентариев, из аппарата СБ, представителей министерств и ведомств РФ, а также более 130 обращений от россиян.

Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.