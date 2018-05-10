Контрсанкции не должны затронуть нуждающихся в лекарствах, заявили в ОП

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Общественная палата РФ направила в Госдуму свое заключение на законопроект об ответных мерах на недружественные действия США — в ОП РФ считают, что он не должен ущемить права тех россиян, которые нуждаются в сложных лекарственных препаратах, заявил журналистам секретарь палаты Валерий Фадеев.

Ранее в ОП РФ прошло "нулевое чтение" данного законопроекта, которое проходило в закрытом режиме.

"Наша задача — по возможности, и мы это делаем, настаивать на том, чтобы интересы граждан, особенно больных, которые пользуются лекарствами сложными, не были ущемлены… Мы отправили в правительство и в Государственную думу наши предложения", — сказал Фадеев.

Он отметил, что палата приняла решение обсуждать данный проект в закрытом режиме, так как вопрос этот является "деликатным".

Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Комитет Госдумы по международным делам в заключении на законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран предложил дополнительно обсудить целесообразность предлагаемого проекта запрета на ввоз в Россию лекарств из США и других иностранных государств. В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова 3 мая заявила, что вопрос о включении лекарств в список товаров, запрещенных к ввозу из США, не решен и пока лишь обсуждается.