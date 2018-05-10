Контрсанкции не должны затронуть нуждающихся в лекарствах, заявили в ОП

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Общественная палата РФ направила в Госдуму свое заключение на законопроект об ответных мерах на недружественные действия США — в ОП РФ считают, что он не должен ущемить права тех россиян, которые нуждаются в сложных лекарственных препаратах, заявил журналистам секретарь палаты Валерий Фадеев.
Ранее в ОП РФ прошло "нулевое чтение" данного законопроекта, которое проходило в закрытом режиме.
"Наша задача — по возможности, и мы это делаем, настаивать на том, чтобы интересы граждан, особенно больных, которые пользуются лекарствами сложными, не были ущемлены… Мы отправили в правительство и в Государственную думу наши предложения", — сказал Фадеев.
Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.