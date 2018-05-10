Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект о контрсанкциях

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал концепцию проекта об ответных мерах на санкции США с рядом замечаний, среди которых в частности предлагается учитывать эффективность препаратов, а не только отсутствие их аналогов.

"Комитет Государственной Думы по охране здоровья поддерживает концепцию проекта федерального закона № 441399-7 "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" с учетом замечаний и предложений", — говорится в заключении, принятом большинством голосов на заседании комитета Госдумы в четверг.

По мнению комитета, следует учитывать, что даже при наличии на рынке РФ аналогов лекарственных препаратов, которые могут попасть в перечень, воспроизведенные лекарства не всегда обладают тем же качеством и эффективностью фармакологического воздействия на организм человека, выраженностью побочных реакций по сравнению с оригинальными препаратами.

В заключении комитета также обращается внимание на возможное распространение запрета на медицинские изделия, в том числе на медицинское оборудование и программное обеспечение.

"Учитывая, что в настоящее время доля импорта медицинских изделий составляет около 70%, правительству Российской Федерации, в случае принятия решения о формировании перечня технологического оборудования и программного обеспечения, на который может быть установлен запрет на допуск или ограничение к закупкам для обеспечения государственных и муниципальных нужд, необходимо не допустить снижения доступности, качества и безопасности оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации", — говорится в заключении.

Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Комитет Госдумы по международным делам в заключении на законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран предложил дополнительно обсудить целесообразность предлагаемого проекта запрета на ввоз в Россию лекарств из США и других иностранных государств. В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова 3 мая заявила, что вопрос о включении лекарств в список товаров, запрещенных к ввозу из США, не решен и пока лишь обсуждается.