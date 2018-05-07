В Госдуме предложили расширить перечень контрсанкций против США

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о контрсанкциях, а ко второму чтению расширить перечень возможных ответных мер, следует из заключения комитета, размещенного в электронной базе данных ГД.

Комитет поддерживает концепцию проекта и считает ее "актуальной, взвешенной и своевременной, дающей адекватный ответ на ущемление американской стороной и странами Европейского союза экономических интересов РФ, отечественных предпринимателей и граждан". Вместе с тем, комитет считает необходимым "расширить перечень предлагаемых законопроектом мер".

Комитет предлагает запретить или ограничить участие компаний из США и стран, поддержавших антироссийские санкции, в проведении электронных аукционов по размещению госзаказов, создании электронных площадок для проведения торгов и тендеров при госзакупках, организации коммерческих электронных торгов и аукционов для госкорпораций, публично-правовых компаний, естественных монополий и других юрлиц, организации тендерных площадок по аренде, имуществу и банкротству.

Для данной категории лиц комитет предлагает рассмотреть целесообразность распространения запрета или ограничения на приобретение имущества должников — ГУПов, МУПов, обществ с долей госучастия более 50%, а также включенных в перечни стратегических или градообразующих организаций, в рамках процедур банкротства.

Подпадающим под действие проекта собственникам уже приватизированной недвижимости, расположенной на государственной или муниципальной земле, предлагается запретить приобретение этого участка в собственность.

Проект, внесенный спикером ГД Вячеславом Володиным и главами четырех фракций в апреле, дает право правительству по решению президента в ответ на антироссийские санкции вводить 16 различных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.