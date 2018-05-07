Проект о наказании за исполнение санкций США могут внести в Госдуму 14 мая

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Законопроект об уголовной ответственности для физических лиц за исполнение в России санкций США планируется внести в Госдуму 14 мая, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Мы работаем над законом о введении уголовной и административной ответственности за соблюдение санкций (на территории РФ) и планируем этот законопроект внести 14, в понедельник", — сказал Володин журналистам.

Как уточнил спикер Госдумы, речь идет о проекте о введении уголовной ответственности.

В то же время Володин не исключил, что если к понедельнику, 14 мая, не будут получены отзывы Верховного суда и правительства РФ на проект, его могут внести 15 мая. "Во всяком случае, у нас это приоритетный вопрос, мы планируем его рассмотреть в течение мая", — сказал спикер Госдумы.

По словам спикера нижней палаты парламента, проект об административной ответственности за соблюдение антироссийских санкций на территории РФ будет внесен "несколько позже". "Но затягивать не будем", — отметил Володин.

Ранее Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств. Позже первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России, его могут принять до конца весенней сессии.