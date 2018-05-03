Вопрос включения лекарств в проект о санкциях не решен, заявила Скворцова

СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Вопрос о включении лекарств в список товаров, запрещенных к ввозу из США, не решен и пока лишь обсуждается, заявила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Отвечая на вопрос, ведет ли Минздравпредварительную работу по списку лекарств, которые могут попасть в этот перечень, она сказала: "Кто вообще сказал пока, что будет какой-то запрет на лекарства? Этот вопрос еще обсуждается".

По ее словам, конкретных решений по списку ответных мер пока не принято. "Законопроект обсуждается. Когда он будет принят, тогда, соответственно, и будут приниматься подзаконные акты правительства", — добавила Скворцова.

Он подчеркнула, что в целом перечень лекарств, завозимых в Россию из США, небольшой.

Законопроект, внесенный главами фракций и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, к которым присоединились и другие депутаты, разработан в целях принятия мер в ответ на санкции США и других стран, введенные против отдельных российских физических и юридических лиц. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.