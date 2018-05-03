Вопрос включения лекарств в проект о санкциях не решен, заявила Скворцова

СОЧИ, 3 мая — РИА Новости. Вопрос о включении лекарств в список товаров, запрещенных к ввозу из США, не решен и пока лишь обсуждается, заявила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Отвечая на вопрос, ведет ли Минздравпредварительную работу по списку лекарств, которые могут попасть в этот перечень, она сказала: "Кто вообще сказал пока, что будет какой-то запрет на лекарства? Этот вопрос еще обсуждается".
По ее словам, конкретных решений по списку ответных мер пока не принято. "Законопроект обсуждается. Когда он будет принят, тогда, соответственно, и будут приниматься подзаконные акты правительства", — добавила Скворцова.
Он подчеркнула, что в целом перечень лекарств, завозимых в Россию из США, небольшой.