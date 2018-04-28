Медведев предложил вводить индивидуальные санкции против американцев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Закон о контрсанкциях должен позволять вводить индивидуальные санкции в отношении любого физического или юридического лица — резидента США, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, — и у нас такое право должно быть. Какая-то компания им не понравилась — и у нас такое право должно быть", — считает глава российского правительства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер. В том числе — запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов из определенных стран. Кроме того, документ предусматривает возможность запрещать или ограничивать вывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Медведев считает, что законопроект должен предусматривать возможность вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица — резидента Соединенных Штатов Америки.

"И в этом смысле мы тогда поступим абсолютно симметрично", — уточнил Медведев в интервью программе "Вести в субботу".

Однако, по его словам, такие решения не должны носить автоматический характер и распространяться на целые сектора.

Антироссийские санкции

Вашингтон не первый год придерживается ограничительной политики в отношении Москвы. Поводом послужили возвращение Крыма в состав России и позиция Москвы по ситуации на Украине. Санкции касаются как отдельных физических лиц, так и целых секторов экономики.

Россия в ответ взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список вошли несколько крупных бизнесменов и подконтрольные им компании — в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.