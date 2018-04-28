Медведев рассказал, каким будет ответ на "хамское поведение США"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. США ведут себя по-хамски, ответ России на санкции должен быть чувствительным, но все предложения по контрсанкциям нужно еще раз взвесить — нельзя навредить себе, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Это только лишь законопроект, он сейчас обсуждается и коллегами из Государственной думы, и в правительстве готовится отзыв на него. Очевидно, что при подготовке и принятии этого закона – а мы должны реагировать на действия американцев – нужно исходить из нескольких моментов. Первое, я об этом уже говорил: ни в коем случае нельзя навредить самим себе, потому что мы должны быть прагматичными. Даже если нас что-то раздражает, а ведут они себя, еще раз подчеркиваю, по-хамски, все равно нельзя вредить самим себе", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Ранее несколько комитетов Совета Федерации уже обнародовали свои предварительные отзывы на законопроект, в которых сформулировали свои замечания. Так, комитет по международной политике и конституционный комитет посчитали необходимым уточнить понятие "экономические санкции" в целях соблюдения требования определенности правового регулирования. Как ранее отмечали сенаторы, они планируют продолжать работу над законопроектом вместе с депутатами Госдумы.