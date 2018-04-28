Медведев призвал ввести ответственность за исполнение санкций США

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Санкции США направлены на разрушение общественно-политического строя РФ, исполнение их гражданами России должно караться административной или уголовной ответственностью, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это ведет к блокировке их активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Россия готовит ответные шаги. В Госдуму 13 апреля был внесен законопроект об ответе на санкции США и других стран.

"Что ещё мне кажется важным, о чем сейчас коллеги-депутаты заговорили, мы же из чего исходим: все эти санкции носят абсолютно жёстко направленный против интересов нашей страны подтекст. Они, по сути, направлены на разрушение нашего общественно-политического строя и на причинение вреда и экономике, и отдельным людям", — сказал Медведев в интервью программе "Вести в субботу" на "России 1".

"Если это так, то исполнение этих санкций для граждан нашей страны должно быть правонарушением. Никто не вправе исполнять эти американские санкции под страхом административной или уголовной ответственности", — подчеркнул он.

Ведущий программы заметил, что это звучит жестко.

"А как иначе! В Америке, кстати, исполнение решений иностранного государства, которое причиняет ущерб американскому государству, рассматривается как преступление", — сказал Медведев.