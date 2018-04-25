Власти Москвы заявили, что не ощутили вреда от западных санкций

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин заявил в среду, что столичные власти не ощутили серьезного негативного влияния на экономику города из-за западных санкций.

"Несмотря на санкционную политику со стороны ряда стран в отношении России, объем иностранных инвестиций в экономику Москвы продолжает расти. Ни одна из крупных иностранных компаний не ушла из Москвы, более того, многие начали локализовывать у нас свое производство, открывать свои инженерные центры", — сказал Черемин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Москва не имеет публичного долга, что позволяет столице вкладывать серьезные инвестиции в развитие инфраструктуры, в первую очередь, транспортной.

"Несмотря на ухудшающуюся экономическую и политическую обстановку, санкционную войну с Евросоюзом, Соединенными Штатами, мы не ощутили на себе отрицательных влияний этого фактора", — заключил Черемин.