Власти Москвы заявили, что не ощутили вреда от западных санкций

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин заявил в среду, что столичные власти не ощутили серьезного негативного влияния на экономику города из-за западных санкций.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день Москва не имеет публичного долга, что позволяет столице вкладывать серьезные инвестиции в развитие инфраструктуры, в первую очередь, транспортной.
"Несмотря на ухудшающуюся экономическую и политическую обстановку, санкционную войну с Евросоюзом, Соединенными Штатами, мы не ощутили на себе отрицательных влияний этого фактора", — заключил Черемин.