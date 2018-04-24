Отдельная структура для реагирования на санкции не нужна, заявил Мантуров

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что не видит смысла создавать отдельную структуру для реагирования на санкции, так как соответствующих инструментов уже достаточно.

На прошлой неделе глава РСПП Александр Шохин сообщил, что предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в правительстве РФ структуру по реагированию на санкции, и тот согласился рассмотреть идею. Также на прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство в ближайшее время создаст при одном из ведомств специальную структуру для взаимодействия с попавшими под санкции компаниями и помощи им. При каком именно ведомстве будет создана такая структура, Силуанов не сказал.

"Это не какой-то орган, это люди, которые должны взаимодействовать с предприятиями, оказавшимися в тех или иных обстоятельствах. Ну, какой это орган может быть? У нас рабочих групп и комиссий предостаточно. Инструментов тоже очень много", — сказал Мантуров журналистам.

"Мы собственно на фоне этого создали уже государственную информационную систему промышленности — ГИСП. Как она делалась? Мы сначала делали личные кабинеты всех компаний, регионов, где происходил ежедневный мониторинг той информации, которая требовалась для нас, для оперативных решений. Поэтому все эти инструменты есть, но ситуация сегодня далека от той критичной, которая была в период кризиса. Поэтому мы здесь с холодной головой работаем и делаем те решения, которые нужно для компаний", — добавил глава Минпромторга.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.