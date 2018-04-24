Госдума разработает законопроект о наказании за исполнение санкций США

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Госдума разработает законопроект о введении уголовной ответственности для физических лиц за соблюдение американских санкций на территории России, его могут принять до конца весенней сессии, заявил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин выступил за введение ответственности, не исключая уголовную, в отношении тех, кто в своей деятельности на территории РФ будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.

"Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России", — заявил Исаев.

Депутат выразил уверенность, что проект будет принят в весеннюю сессию.

Он пояснил, что уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц, и добавил, что для юридических лиц предлагается ввести штрафы.

"Эта тема тоже сейчас обсуждается", — отметил Исаев.

В то же время парламентарий подчеркнул, что штрафы могут быть "достаточно высокие".

"Эта деятельность (санкции со стороны США), с нашей точки зрения, преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции", — подчеркнул депутат.

Ранее главы фракций и председатель ГД внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.