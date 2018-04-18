Матвиенко анонсировала ответные меры на санкции

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Закон об ответных санкциях на антироссийскую политику Запада будет принят до конца июля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"О точных сроках принятия закона говорить рано, но он должен быть принят в весеннюю сессию", — сказала она журналистам.

Спикер подчеркнула, что российский ответ будет "точечным, болезненным и чувствительным".

"Те, кто вводит санкции против России, должны понимать, что они будут чреваты серьезными последствиями для инициаторов этих санкций, тех, кто запустил этот разрушительный механизм против международного сотрудничества", — заявила Матвиенко.

Работа над законопроектом

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что главная задача при работе над ответными санкциями — не навредить экономике России, но вместе с тем продемонстрировать США, что без последствий их действия не останутся.

Также он отметил, что Москва не будет затягивать с принятием мер. "Ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий", — считает дипломат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий ответ на санкции США. В частности, документ содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов. Помимо этого, проект предлагает приостановить сотрудничество России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.