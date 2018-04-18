Аксаков ожидает возвращения активов российского бизнеса из-за границы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Российские бизнесмены начинают возвращать свои активы из-за границы, понимая, что они смогут чувствовать себя уверенно только при сильной России, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
При этом Аксаков подчеркнул, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на отмену антироссийских санкций.
"Надо понимать, что вся эта санкционная политика – это надолго. К этому надо относиться как к неизбежному злу, как к занозе, которая попала в часть тела. Она неприятна, и она будет создавать проблемы", — подчеркнул Аксаков.
При этом, по его словам, санкции позволили России начать восстанавливать разрушенные в 90-е годы предприятия базовых отраслей, в том числе машиностроение.
В то же время Аксаков отметил, что товарооборот с западными странами, несмотря на санкции, за последний год вырос.
"Товарооборот России и Великобритании в прошлом году вырос примерно на 10% по сравнению с позапрошлым годом. Товарооборот с Германией вырос чуть ли не на 30% только за один год. Плевали они на эти санкции, разговоры и политическую трескотню. Выгодно – значит, идут на сотрудничество и уверен, что экономический интерес всегда будет перевешивать", — отметил Аксаков.