Аксаков ожидает возвращения активов российского бизнеса из-за границы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Российские бизнесмены начинают возвращать свои активы из-за границы, понимая, что они смогут чувствовать себя уверенно только при сильной России, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мир западный как раз нам помогает. Он начинает теснить российский бизнес на своих территориях, создает им проблемы финансовые, юридические, в том числе угрожают конфисковать имущество, и соответственно, бизнес, поняв, что там нас не ждут и там мы чужие, начинает возвращаться и понимает, что они будут чувствовать себя уверенно в мире, если Россия будет сильная. Если раньше они считали, что можно сбежать и пользоваться западным комфортом, чувствовать себя уверенно, то жизнь показала, что ты там чужой, тебя в любой момент могут прижать. В этом моменте я вижу плюс от этих всех санкций", — сказал Аксаков в эфире радиостанции " Спутник в Крыму ".

При этом Аксаков подчеркнул, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на отмену антироссийских санкций.

"Надо понимать, что вся эта санкционная политика – это надолго. К этому надо относиться как к неизбежному злу, как к занозе, которая попала в часть тела. Она неприятна, и она будет создавать проблемы", — подчеркнул Аксаков.

При этом, по его словам, санкции позволили России начать восстанавливать разрушенные в 90-е годы предприятия базовых отраслей, в том числе машиностроение.

"Сейчас это быстро восстанавливается, причем на мировых уровнях. Сейчас много предприятий точечно быстро осваивают выпуск продукции, которую мы последнее время получали с запада. И в этом плане я вижу плюсы от санкций. Мы начали восстанавливать свое народное хозяйство", — добавил глава комитета.

В то же время Аксаков отметил, что товарооборот с западными странами, несмотря на санкции, за последний год вырос.

"Товарооборот России и Великобритании в прошлом году вырос примерно на 10% по сравнению с позапрошлым годом. Товарооборот с Германией вырос чуть ли не на 30% только за один год. Плевали они на эти санкции, разговоры и политическую трескотню. Выгодно – значит, идут на сотрудничество и уверен, что экономический интерес всегда будет перевешивать", — отметил Аксаков.