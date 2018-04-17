Медведев пообещал, что власти поддержат попавшие под санкции США компании

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Власти РФ окажут помощь компаниям, попавшим под санкции США, и нужно превратить эту поддержку в меры развития, заявил премьер-министр РФ дмитрий Медведев на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он выразил надежду, что на встрече прозвучат предложения по таким мерам.
"Хочу еще раз повторить, компании, которые находятся в этом санкционном списке, мы им будем оказывать поддержку. Эта помощь направлена в первую очередь на сохранение производств, на сохранение рабочих мест", — заявил премьер.
"Мы должны постараться конвертировать эти меры поддержки в меры развития, чтобы помощь государства была не просто опорой для этих компаний, но и была, по мере возможности конечно, направлена на их дальнейший рост, а стало быть на сохранение нормальной жизни тех людей, которые на этих производствах работают. Еще раз подчеркну, речь идет о большом количестве наших граждан. Это самое главное. Сегодня определенные предложения прозвучат, надеюсь, что и этот аспект в выступлениях будет учтен", — сказал Медведев.