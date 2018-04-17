РСПП обвинил США в "создании рисков" для частного бизнеса в России

Монета в один рубль на фоне графика. архивное фото

Монета в один рубль на фоне графика. архивное фото

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Новые санкции США создают риски для развития частного бизнеса и его доли в экономике РФ, говорится в заявлении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Подобные необоснованные санкции создают риски в первую очередь для развития частного бизнеса и его доли в экономике России, при том, что его формирование является важнейшим достижением постсоветской России", — говорится в заявлении.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал"; Виктор Вексельберг и группа "Ренова"; а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.