РСПП обвинил США в "создании рисков" для частного бизнеса в России

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Новые санкции США создают риски для развития частного бизнеса и его доли в экономике РФ, говорится в заявлении Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал"; Виктор Вексельберг и группа "Ренова"; а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.