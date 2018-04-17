В Кремле считают преждевременным оценивать отсрочку новых санкций США

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Кремле считают преждевременным давать оценки приостановке новых санкций США в отношении РФ, введение которых ожидалось в понедельник, но констатируют, что санкции для Вашингтона стали обыденной практикой во внешней политике, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рано по итогам одного дня говорить и давать оценку, что кто-то что-то проявил, на фоне общего положения дел в наших отношениях", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать новость о санкциях США, которые вопреки сделанным ранее заявлениям представителя Штатов в ООН не были введены в понедельник, и оценить, является ли подобная пауза проявлением доброй воли американского лидера Дональда Трампа.

"С нашей точки зрения единственными легитимными санкциями являются те, которые принимаются Советом Безопасности Организации объединенных наций. За XX век 174 раза объявлялись санкции, из них почти 110 раз — плюс-минус несколько — эти санкции вводились США",- подчеркнул Песков.

Он добавил, что, "к сожалению, это такая обыденная практика во внешней политике США, с которой мы не можем согласиться, которую мы считаем незаконной". "А выводы какие-то пока по итогам одного дня делать рано",- сказал Песков, подчеркнув, что "Кремль давно уже ничему не удивляется".