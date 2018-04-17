В Кремле считают преждевременным оценивать отсрочку новых санкций США

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Кремле считают преждевременным давать оценки приостановке новых санкций США в отношении РФ, введение которых ожидалось в понедельник, но констатируют, что санкции для Вашингтона стали обыденной практикой во внешней политике, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Рано по итогам одного дня говорить и давать оценку, что кто-то что-то проявил, на фоне общего положения дел в наших отношениях", — сказал Песков журналистам.
Так он ответил на просьбу прокомментировать новость о санкциях США, которые вопреки сделанным ранее заявлениям представителя Штатов в ООН не были введены в понедельник, и оценить, является ли подобная пауза проявлением доброй воли американского лидера Дональда Трампа.
Он добавил, что, "к сожалению, это такая обыденная практика во внешней политике США, с которой мы не можем согласиться, которую мы считаем незаконной". "А выводы какие-то пока по итогам одного дня делать рано",- сказал Песков, подчеркнув, что "Кремль давно уже ничему не удивляется".