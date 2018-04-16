Госдума рассмотрит проект об ответе на действия США 15 мая

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Госдума 15 мая рассмотрит в первом чтении проект об ответных мерах РФ на действия США, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

"Мы будем рассматривать в первом чтении 15 мая. До этого пройдет круглый стол. Сегодня определен профильный комитет — комитет по экономической политике", — сказал Мельников.

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.