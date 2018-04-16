В МИД заявили, что Россия не будет затягивать с ответом на санкции США

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Москва не будет затягивать с вопросом принятия законопроекта об ответных мерах на санкции США, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий", — сказал Рябков.

Он отметил, что сейчас МИД не может сказать точно, какие меры будут приняты и когда. Однако дипломат подчеркнул, что существует политическая необходимость в том, чтобы действовать оперативно.

В пятницу руководители думских фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Документ предполагает, в частности, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

Внеочередное заседание Совета Госдумы для рассмотрения законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" пройдет в понедельник.