В МИД назвали политику США по расширению санкций "безудержной"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Москва считает "безудержной" политику США по расширению санкций по всем направлениям, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы обсуждаем тематику функционирования мировых рынков в условиях безудержного расширения американских санкций по всем направлениям и в отношении многих стран с коллегами и по БРИКС, и в "двадцатке", и на двусторонней основе со многими другими странами", — сказал Рябков.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

По словам Рябкова, в Москве наблюдают за тем, как "многие участники международного сообщества отладили механизм функционирования своих экономических систем и своих экономических операторов в условиях санкционного давления".

"Конечно, тематика, связанная с американскими злоупотреблениями статусом, долларом как ведущей мировой резервной валюты, присутствует в ходе этих обсуждений. Но я не думаю, что было бы правильно сейчас начинать вдаваться в детали, потому что в условиях неприкрытой экономической агрессии против России подробности могут быть обращены нам во вред. Поэтому я подтверждаю то, что говорил раньше — да, мы этим занимаемся",- добавил замглавы МИД РФ, отвечая на вопрос, обсуждает ли Москва с партнерами по БРИКС и "двадцатке" вопрос снижения зависимости от доллара.

Ранее Рябков заявлял, что речи о немедленном отказе России от использования доллара не идет, но тема уменьшения зависимости от американской валюты сохраняется на повестке дня.