США вводят санкции без привязки к реалиям, заявила Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 15 марта 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 15 марта 2018

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 апр — РИА Новости. США вводит новые санкции против России за одно только нахождение РФ на международной аренде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

В эфире прозвучал вопрос ведущего о письме посла США в Москве Джона Хантсмана о подготовке новых санкций в отношении России, направленном в МИД РФ.

"Я видела эти утечки в СМИ. Я не считаю возможным комментировать публично внутреннюю переписку, даже несмотря на то, что это письмо от американского посла. Сохраняем правила игры", — сказала Захарова.

При этом она подтвердила, что санкции, которые вводятся против России, "делаются уже без привязки хоть к каким-то реалиями".

"Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулированы: за роль России в международных делах. Все",- сказала Захарова.

Она отметила, что сначала Россию собирались сдерживать. "Сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности",- уточнила официальный представитель МИД РФ.