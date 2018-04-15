"Кора дуба и боярышник": Толстой рассказал о лечении без западных лекарств

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россиянам следует пить боярышник и заваривать кору дуба вместо американских лекарств, если будут приняты ответные меры на антироссийские санкции. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время эфира программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Во время обсуждения политик Борис Надеждин заявил, что вероятный ответ на ограничительные меры в адрес России может создать проблемы не только для американского бизнеса, но и для российских граждан. При этом он добавил, что на данный момент принимает лекарства, произведенные в стране "возможного противника".

"Выплевывайте. Кору дуба заваривайте", — порекомендовал ему Толстой.

В последствии, Надеждин рассказал, что в советские времена врачи ему прописали боярышник, когда у политика обнаружили гипертонию.

"Вот, да, боярышник", — согласился с рецептом вице-спикер Госдумы, спросив у оппонента, какие именно лекарства он пьет, но тот отказался раскрыть их названия, чтобы не рекламировать производителя.

После этой дискуссии Толстой добавил, что возможные ответные меры Москвы предполагают запрет на сделки с компаниями, где доля капитала из США и других государств, присоединившихся к антироссийским санкциям, составляет более 25 процентов.Позже Толстой объъяснил свои высказывания о боярышнике, назвав их шуткой.

"Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись", — посетовал парламеннтарий.

Очередные антироссийские санкции

Шестого апреля Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций. Ограничительные меры затронули 24 чиновников и предпринимателей, а также 14 компаний.

Американская сторона объяснила новые санкции "сигналом для Москвы". При этом Вашингтон не стал связывать новые ограничительные меры с какими-либо определенными событиями, а обусловили их "беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру".

В МИД пообещали жесткий ответ на недружественные действия США. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Вашингтон не добился никаких результатов предыдущими 50 санкционными раундами.

В последствии в Госдуме подготовили законопроект об ответных мерах на антироссийские санкции США. Документ предусматривает приостановку сотрудничества с США в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях. Помимо этого, парламентарии предложили запретить ввоз алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, в свою очередь, отметил, что в ходе обсуждения законопроекта контрсанкции могут быть расширены.

При этом, по словам вице-спикера ведомства Ивана Мельникова, ответные меры Москвы станут толчком для развития российской экономики.