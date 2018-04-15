"Кора дуба и боярышник": Толстой рассказал о лечении без западных лекарств

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россиянам следует пить боярышник и заваривать кору дуба вместо американских лекарств, если будут приняты ответные меры на антироссийские санкции. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время эфира программы "60 минут" на канале "Россия 1".
"Выплевывайте. Кору дуба заваривайте", — порекомендовал ему Толстой.
В последствии, Надеждин рассказал, что в советские времена врачи ему прописали боярышник, когда у политика обнаружили гипертонию.
"Вот, да, боярышник", — согласился с рецептом вице-спикер Госдумы, спросив у оппонента, какие именно лекарства он пьет, но тот отказался раскрыть их названия, чтобы не рекламировать производителя.
Позже Толстой объъяснил свои высказывания о боярышнике, назвав их шуткой.
"Если люди шуток не понимают, остается только сожалеть об утрате чувства юмора. Мне кажется, как раз те, кто это обсуждают в соцсетях, могли бы им как-то запастись", — посетовал парламеннтарий.
Очередные антироссийские санкции
Шестого апреля Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций. Ограничительные меры затронули 24 чиновников и предпринимателей, а также 14 компаний.
В МИД пообещали жесткий ответ на недружественные действия США. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Вашингтон не добился никаких результатов предыдущими 50 санкционными раундами.
Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, в свою очередь, отметил, что в ходе обсуждения законопроекта контрсанкции могут быть расширены.
При этом, по словам вице-спикера ведомства Ивана Мельникова, ответные меры Москвы станут толчком для развития российской экономики.